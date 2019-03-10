Мы предоставляем функционал, который нужен именно Вам!

Весь функционал, представленный в CRM-системе был специально подобран и разработан для максимально комфортной работы как для небольших риэлторских агентств, так и для компаний с большим количеством филиалов.

Удобный поиск объектов недвижимости на карте HomeCRM

Составляйте оперативные подборки недвижимости в зависимости от пожеланий клиента прямо на карте! Найдите необходимый район, оцените инфраструктуру (на карте для удобства выведены аптеки, школы, больницы, детские сады, магазины и др.), нажмите на значок объекта и тут же посмотрите фотографии объекта вместе с краткой информацией по объекту.

  • На карте показана подробная инфраструктура для каждого района города!

  • Удобный, приятный глазу дизайн будет радовать Вас в процессе работы.

  • Ищите объекты других агентств при помощи концепции мультилистинга.

  • Возможность выбрать среди всех объектов только подходящие.

Удобный и мощный мультилистинг функционал

Востребованный функционал

В CRM реализован весь функционал, который потребуется для успешной работы: от поиска клиента до заключения сделки. Интуитивно понятный интерфейс поможет за считанные минуты выполнить действия, которые без CRM заняли бы достаточно много времени.

Экранные формы модулей CRM-системы
Функционал мультилистинг системы

В HomeCRM точно есть то, что вам нужно!

  • Мощная аналитика

    Аналитика

    Просматривайте агрегированные данные как по всему агентству, так и по каждому сотруднику по отдельности.

  • Кроссплатформенность приложения

    Кроссплатформенность

    Вы можете работать с HomeCRM как с компьютера, так и с ноутбука, планшета и даже телефона.

  • Гибкая настройка доступа

    Гибкий доступ

    Мы поможем настроить доступ таким образом, чтобы каждый сотрудник мог видеть и изменять только то, что ему разрешено.

  • Широкий функционал

    Настраиваемость

    Большое количество опций и параметров нашего сервиса для риэлтора позволят Вам настроить свою работу до мелочей.

Список найденных объектов в системе

Внедрите в свой бизнес передовые технологии

CRM и Мультилистинг компоненты, входящие в состав системы, позволят высвободить драгоценное свободное время HomeCRM включает в себя целый комплекс средств для автоматизации агентства недвижиомсти, который позволит Вам быть более продуктивным.

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Наша команда

Над CRM системой работает целый коллектив профессионалов. Каждый член команды является мастером в своей области, а все вместе мы, дополняя друг друга, делаем полезный и востребованный на рынке недвижимости продукт!

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Наши клиенты работают по всей стране: от Калининграда до Дальнего Востока.
Мы постоянно развиваемся и стремимся к тому, чтобы агентства, работающие в HomeCRM, были во всех регионах России!

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