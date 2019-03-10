Весь функционал, представленный в CRM-системе был специально подобран и разработан для максимально комфортной работы как для небольших риэлторских агентств, так и для компаний с большим количеством филиалов.
Управляйте своей компанией. Легко делитесь информацией с коллегами, презентуйте объекты клиентам, и в то же время будьте спокойны за сохранность данных.
Внедрение CRM-системы в повседневную работу позволит высвободить дополнительное время и на порядок увеличить эффективность всех членов команды Вашего агентства.
Система HomeCRM спроектирована таким образом, чтобы даже неопытные пользователи смогли с легкостью разобраться во всем многообразии функционала.
Составляйте оперативные подборки недвижимости в зависимости от пожеланий клиента прямо на карте! Найдите необходимый район, оцените инфраструктуру (на карте для удобства выведены аптеки, школы, больницы, детские сады, магазины и др.), нажмите на значок объекта и тут же посмотрите фотографии объекта вместе с краткой информацией по объекту.
На карте показана подробная инфраструктура для каждого района города!
Удобный, приятный глазу дизайн будет радовать Вас в процессе работы.
Ищите объекты других агентств при помощи концепции мультилистинга.
Возможность выбрать среди всех объектов только подходящие.
В CRM реализован весь функционал, который потребуется для успешной работы: от поиска клиента до заключения сделки. Интуитивно понятный интерфейс поможет за считанные минуты выполнить действия, которые без CRM заняли бы достаточно много времени.
Просматривайте агрегированные данные как по всему агентству, так и по каждому сотруднику по отдельности.
Вы можете работать с HomeCRM как с компьютера, так и с ноутбука, планшета и даже телефона.
Мы поможем настроить доступ таким образом, чтобы каждый сотрудник мог видеть и изменять только то, что ему разрешено.
Большое количество опций и параметров нашего сервиса для риэлтора позволят Вам настроить свою работу до мелочей.
Получите в подарок бесплатный сайт для своей компании, на который будет выгружаться база Ваших объектов из CRM
Над CRM системой работает целый коллектив профессионалов. Каждый член команды является мастером в своей области, а все вместе мы, дополняя друг друга, делаем полезный и востребованный на рынке недвижимости продукт!
МихаилРазработчик
ДмитрийПрограммист
АнатолийСистемный администратор
СергейПроектировщик интерфейсов
ДмитрийPR-менеджер
АндрейЮзабилити специалист
АнастасияДизайнер
НатальяМенеджер
До 5 пользователей
До 10 пользователей
До 15 пользователей
Отзывы довольных клиентов - самая лучшая награда за нашу работу!
Муртазина НатальяАгентство "Стимул" г. Комсомольск-на-Амуре
Наша компания использует CRM-систему HomeCRM уже второй год и, хочется сказать, что данная система мне и моим коллегам ежедневно помогает: отслеживать объекты... Читать далее
Мурашкин БорисАгентство "Элид-СН" г. Шахты
Попробовал не одну CRM систему. Были хорошие варианты, и не очень. Случайно встретил HomeCRM. Пользуюсь с начала текущего года, и хочу сказать что это лучшее... Читать далее
Ефремов ИванАгентство "Решение" г. Краснодар
В ноябре 2018 года мной было открытие агентство недвижимости «Решение» в г. Краснодар. Ни для кого не секрет, что высокие технологии в наши дни пробираются... Читать далее
Рыбакова АнастасияАгентство "Триумф" г. Ейск
Долгое время выбирала для своего Агентства Недвижимости программу CRM. Случайно в интернете нашла HomeCRM. Прошла я, и мои подчинённые, недельный обучающий курс... Читать далее
Сидорова ВалерияАгентство "Гудвилл" г. Краснодар
Протестировав несколько CRM, остановилась на HomeCRM. Простая, удобная и недорогая программа. Есть необходимый функционал для работы агентства недвижимости... Читать далее
Михеева МаринаООО "Альто" г. Новокузнецк
Когда я открывала своё АН, встал вопрос выбора CRM системы. Выбирала по отзывам. Прозвонила порядка десяти компаний и остановилась на двух. Выбор... Читать далее
Зудина ЕленаАгентство "Партнеры" г. Саратов
Огромное спасибо нашей команде crm! У нас разница в 5 часов, и мы иногда забываем об этом😱, но ребята всегда дают ответы на вопросы при первой... Читать далее
Кусмарцева СветланаАгентство "Welcome House" г. Саратов
Для своего агенства недвижимости, выбирала очень долго СRМ систему и остановила свой выборе на HomeCRM. Удобная в использовании, видно полный отчёт... Читать далее
Бошхаджиева ЗараАгентство "Севастопольский квадратный метр" г. Севастополь
В июне этого года открыла собственное агентство недвижимости, сразу возник вопрос о CRM системе, протестировала несколько систем и остановила свой выбор на Homecrm... Читать далее
Архангельский ЛевАгентство "Out Empire" г. Москва
Отличная программа. Пользуемся HomeCRM уже 6 месяцев, никаких нареканий. Удобный поиск объектов недвижимости. Создание объектов не занимает много времени... Читать далее
Горбачев КонстантинАгентство "Full House" г. Краснодар
Хотел бы сказать о базе HomeCrm. Услышал по рекомендации от своих коллег, думаю и я попробую. Прежде чем приобрести меня проконсультировали по покупке... Читать далее
Нехорошков АнтонАгентство "Город" г. Екатеринбург
Долго искали crm-систему для своего агентства недвижимости, но не могли найти для себя хороший вариант. Все осложнялось тем, что мы - агентство недвижимости... Читать далее
Тимирбулатова ЛираАгентство "ООО РАН Дом Мечты" г. Уфа
Мы очень долго выбирали СRМ систему и остановили свой выбор на HomeCRM. Система понятная и удобная в использовании. Создание объектов не занимает... Читать далее
Рыбальченко НадеждаАгентство "Южный дом" г. Симферополь
Программа очень удобная в использовании и легкая в обучении. В программе присутствует весь необходимый функционал для работы по объектам недвижимости... Читать далее
Смирнов МихаилАгентство "Раритет" г. Благовещенск
Встал вопрос о подключении CRM системы. Буквально методом «тыка» решил разобраться, как и какой программой лучше пользоваться. Попробовал около... Читать далее
Вячеслав СафинООО "ПН" г. Новый Уренгой
Занимаюсь разработкой веб-проектов и для одного клиента, который занимается недвижимостью, необходима была готовая crm которую можно завязать в единую... Читать далее
Светлана УницаеваООО Центр юридических услуг "Правозащитник" г. Димитровград
Добрый день, наша маленькая компания «Центр юридических услуг «Правозащитник»», пользуется данной системой уже продолжительное время и за все это... Читать далее
Тимур АбдуллинАгенство недвижимости "Home" г. Казань
Благодарен разработчикам HomeCRM за отличный сервис! Данная CRM-система подойдёт для специалистов любого уровня, так как имеет удобный и понятный...Читать далее
Кривошеева КсенияАгентство недвижимости "Ипотека Сервис" г. Лесозаводск
Работаем в СРМ уже более 3 месяцев и очень довольны!! Перепробовали до этого около трёх СРМ, но все не то, они какие-то усложненные. HomeCRM же для нас...Читать далее
Сорокина ОлесяАгентство недвижимости "Парк-Недвижимость" г. Звенигород
Коллектив агентства Парк-Недвижимость и лично директор Олеся Сорокина выражаем крайнюю степень благодарности сотрудникам, разработчикам, и менеджерам проекта...Читать далее
Шкуратов ЕвгенийАгентство недвижимости "Бруклин" г. Владивосток
Хочу оставить свой отзыв о срм системе ХомСрм. Работаю с этой платформой около 2х месяцев. Выбирали платформу очень долго и тщательно. Могу сказать однозначно...Читать далее
Савицкая ТатьянаАгентство недвижимости "Меркурий" г. Северск
Хочу оставить отзыв о CRM системе НомеСRM, с которой работаю почти полгода. Прежде чем, заключить договор, я тестировалa различные сервисы, какие то были...Читать далее
Ряпосов АлександрАгентство недвижимости "Монолит" г. Сургут
Лучше не найти! Тестировали различные CRM в итоге остановились на HomeCRM соотношение цена, качество, опции, все устраивает. Понятный интерфейс, на...Читать далее
Шешукова ТатьянаАгентство недвижимости "Квартирный вопрос" г. Екатеринбург
Добрый день. Пользуюсь данной системой почти 2 года. До этого пользовалась тремя другими СРМ. Огромный плюс это очень быстрая обратная связь и соответственно решение...Читать далее
Гришко АлександрАгентство недвижимости "Альянс Хаус" г. Казань
Доброго времени суток! Пользуемся данной системой не первый год, и точно можем отметить только одни плюсы. Во первых - удобная, стабильная и недорогая CRM для агентств...Читать далее
Наши клиенты работают по всей стране: от Калининграда до Дальнего Востока.
Мы постоянно развиваемся и стремимся к тому, чтобы агентства, работающие в HomeCRM, были во всех регионах России!